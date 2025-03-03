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لبنان

أحزاب المعارضة : الليونة ضرورية مع "الحزب"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-03-2025 | 01:15
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افادت مصادر مطلعة أن بعض احزاب المعارضة (سابقا) تشهد ارتفاع منسوب الداعين الى تخفيف المواجهة مع "حزب الله" تحديدا والبدء بمرحلة استيعابه سياسيا واعلاميا بدل الاستمرار في استفزازه.
وبحسب المصادر فإن هذه الاراء تنطلق من ان ما يحصل سيؤدي الى "تسونامي" في الانتخابات المقبلة وسيكون من المستحيل اضعاف الحزب بل على العكس من ذلك سيؤدي الامر الى اثبات الحزب مجددا قوته الشعبية امام الجميع.
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وترى المصادر ان احتواء الحزب مفيد ايضا لانجاح العهد الجديد وليس هناك اي ضرورة اليوم للاستمرار بلعب دور رأس الحربة في هذه المعركة لانها قد تشكل خطرا على الامن والاستقرار.


المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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