الوزيرة تشكو من "التهميش"

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روى مصدر إداري أن وزيرة جديدة في وزارة تعتبر عادية تشكو منذ وصولها الى الوزارة من مديرة عامة بالتكليف تتصرف وكأنها الوزيرة مستفيدة من معرفتها الكاملة بالملفات بالإضافة الى تعاون الموظفين الكلي معها لعدد من الأسباب، اولها سياسي وحزبي والثاني كون هناك نهج في عدد من الوزارات مفاده أن المدير ثابت أما الوزير فمتحرك والتقارب مع المدير العام برأيهم يجدي نفعاً أكبر .المصدر لفت الى أن الوزيرة ستتعاون مع الجميع من دون أحكام مسبقة او خلفيات سياسية، ولكنها ستطلع على كل الملفات الصغيرة قبل الكبيرة وستعمد الى تعيين أو الإستعانة بمستشارين أكفاء .