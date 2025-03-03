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لبنان

اختيارات المستقبل.. أقلّ من عودة الحريري

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
03-03-2025 | 02:15
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نقلت أوساط مقرّبة من "تيار المستقبل" أن عجلة الاستحقاق النيابي لدى "التيار الأزرق" انطلقت وإن بشكل بطيء، حيث بدأت بعض الشخصيات الفاعلة بالتواصل مع أسماء حزبية وغير حزبية للتباحث في مسألة الترشح للانتخابات النيابية المُقبلة.
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وعلّقت الأوساط على أنّ بعض الأسماء المطروحة أقلّ من مشهد "عودة الحريري" (الرئيس سعد الحريري)، متمنّية أن يراعي "التيار" الدقّة في الاختيار هذه المرّة لتسهيل إعادة ترميم بيت "المستقبل" في المرحلة المقبلة.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

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