بيان من المديرية العامة للشؤون العقارية.. اليكم مواعيد العمل

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أعلنت المديرية العامة للشؤون العقارية أن:1- أمانة السجل العقاري في بعبدا ستقوم خلال شهر آذار 2025 أيام الثلاثاء والاربعاء بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة أيام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة). وستقوم نهار الخميس باستقبال معاملات جديدة. باقي الايام مخصصين للعمل الإداري فقط لا تقبل المراجعات.2- أمانة السجل العقاري في بالشوف ستقوم خلال شهر آذار 2025 أيام الاثنين - الثلاثاء الاربعاء والخميس بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) وستقوم نهار الخميس باستقبال معاملات جديدة .3- أمانة السجل العقاري في عاليه ستقوم خلال شهر آذار 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء والخميس بتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية. باقي الايام مخصصين للعمل الاداري فقط لا تقبل المراجعات.• المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم خلال نهار الخميس في 6 آذار 2025 باستقبال معاملات جديدة للمناطق العقارية المذكورة ادناه:الشعبة الاولى: القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكينالشعبة الثانية:عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب.• المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم نهار الخميس في 13 و 27 آذار 2025 باستقبال المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية) ، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).• المكتب العقاري الكائن في سراي عاليه سيقوم نهار الخميس في 20 آذار 2025 باستقبال معاملات جديدة لجميع المناطق باستثناء القبة- الامراء- العمروسية- بليبل – بمكين- عرمون- بشامون- عاليه- ديرقوبل- عين عنوب4- امانة السجل العقاري في المتن ستقوم خلال شهر آذار 2025 كل نهار الخميس بتسليم اوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين ، وتسليم سندات الملكية الجاهزة واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ امانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة).وستقوم أمانة السجل في المتن نهار الخميس في 20 آذار 2025 باستقبال معاملات جديدة.5- أمانة السجل العقاري في كسروان وجبيل ستقوم خلال شهر آذار 2025 ايام الثلاثاء والاربعاء بتسليم أوامر القبض الجاهزة وسندات الملكية الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين واستلام طلبات البدل عن ضائع (للمعترضين: الحق بتبليغ أمانات السجل طيلة ايام الاسبوع) واظهار الحدود وبتسليم الافادات العقارية وسوف تستقبل جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية)، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة) .• رىيس المكتب العقاري المعاون في جبيل سيقوم خلال شهر آذار 2025 كل نهار اثنين باستقبال معاملات جديدة وكل نهار خميس بتسليم أوامر القبض الجاهزة الى أصحاب العلاقة أو وكلائهم القانونيين وباستقبال جميع المراجعات من أصحاب العلاقة (مرفق صورة عن الهوية) ، أو وكلائهم القانونيين (مرفق صورة عن الوكالة.)• رئيسس المكتب العقاري المعاون في كسروان سيقوم خلال شهر آذار 2025 كل نهار ثلاثاء باستقبال معاملات جديدة.