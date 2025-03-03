طقس مستقر يسيطر على لبنان.. والحرارة إلى ارتفاع حتى الأربعاء

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يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية يوم غد الثلاثاء حتى صباح يوم الأربعاء حيث تتأثر المنطقة تدريجياً بمنخفض جوّي متوسط الفعالية مصدره الجزر اليونانية يتجه نحو شمال افريقيا مما يؤدي إلى طقس متقلّب وماطر أحياناً مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في الداخل مع تأثير محدود على الساحل ويستمر تأثيره حتى بعد ظهر يوم الجمعة.الطقس المتوقع في لبنان:- الإثنين: غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة وانخفاض في نسبة الرطوبة كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الشمالية والجنوبية.- الثلاثاء: غائم جزئيًا إلى غائم أحياناً بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وبقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح وتلامس سرعتها ال ٦٠ كلم/ساعة ويتوقع ظهور طبقات من الغبار في الأجواء.- الأربعاء: غائم جزئياً الى غائم أحياناً مع انخفاض ملحوظ بدرجات الحرارة والتي تصبح دون معدلاتها الموسمية ( انخفاض ما بين ٤ و٧ درجات) في الداخل و على الجبال و جنوب البلاد بشكل خاص، ترتفع نسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات وتتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة، تشتدّ غزارتها أحياناً اعتباراً من الظهر خاصة في المناطق الداخلية والجنوبية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة مغبرة اجمالاً تكون عاصفة شمال البلاد (٨٥ كلم/س) مع كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٦٠٠ متر وما فوق مع انفراجات واسعة على الساحل .- الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة ومتقطعة، تشتدّ أحياناً خاصة في المناطق الداخلية والجبلية مع حدوث برق ورعد ورياح ناشطة كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٥٠٠ متر وما فوق مع انفراجات واسعة على الساحل.