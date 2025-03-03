الجيش: تفجير ذخائر في جرد رأس بعلبك وبلدة الزرارية – صور

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صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:"بتاريخ 3 /3 /2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك وبلدة الزرارية – صور".