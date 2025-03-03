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لبنان

الجيش: تفجير ذخائر في جرد رأس بعلبك وبلدة الزرارية – صور

Lebanon 24
03-03-2025 | 03:48
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 صدر عن قيادة الجيش- مديرية التوجيه البيان الآتي:

"بتاريخ 3 /3 /2025، ما بين الساعة 11.00 والساعة 17.00، ستقوم وحدات من الجيش بتفجير ذخائر غير منفجرة في جرد رأس بعلبك وبلدة الزرارية  – صور".
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