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لبنان

وزيرة التربية جددت توزيع أرقام المراجعات والشكاوى

Lebanon 24
03-03-2025 | 03:52
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 جددت وزيرة التربية والتعليم العالي، الدكتورة ريما كرامي، دعوتها للمواطنين الذين لديهم مراجعات أو شكاوى موجهة إلى مكتبها حصراً، إلى التواصل عبر أحد الرقمين: 01772299 أو 01772888, وللاستفسار عن بدلات الإنتاجيّة , التواصل على 01772288، وذلك يوميًا بين الساعة 9:00 صباحًا و3:00 بعد الظهر لضمان الاستجابة السريعة لمطالبهم وتقديم الدعم اللازم.
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 اما بخصوص المراجعات حول البيئة المدرسية ( سياسة حماية التلميذ في البيئة المدرسية والأمور المتعلقة بالدمج المدرسي للمتعلمين ذوي الاحتياجات الخاصة والصعوبات التعلّمية  والمواضيع المتعلقة بالصحة الجسدية والنفسية …) فدعت الى الاتصال على الرقم الآتي: 01772000

وعبرت الوزيرة كرامي عن تقديرها لتفهّم الجميع، آملة "عدم الاتصال أو إرسال الرسائل إلى هاتفها الشخصي، نظرًا لضغط العمل وكثرة الاتصالات، مما يصعّب عليها الرد مباشرة. وأكدت أن مكتبها ملتزم بخدمتهم والتفاعل مع قضاياهم بأفضل الطرق الممكنة".
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