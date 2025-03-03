Advertisement

لبنان

الرئيس عون غادر إلى الرياض

Lebanon 24
03-03-2025 | 04:44
A-
A+
Doc-P-1328239-638765991147000176.jpg
Doc-P-1328239-638765991147000176.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مطار رفيق الحريري الدولي متوجّهًا إلى الرياض.

ويرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على أن ينضمّ إلى الوفد في الرياض سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور فوزي كبارة
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون من الرياض: فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية
lebanon 24
03/03/2025 17:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: أتطلع بكثير من الأمل إلى المحادثات التي سأجريها مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان مساء اليوم والتي سوف تمهد لزيارة لاحقة يتم خلالها توقيع اتفاقيات تعزز التعاون بين البلدين الشقيقين
lebanon 24
03/03/2025 17:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون بعيد وصوله إلى الرياض: فرصة للتأكيد على عمق العلاقات اللبنانية السعودية وهي مناسبة أيضاً للإعراب عن تقدير لبنان للدور الذي تلعبه المملكة في دعم واستقرار لبنان وسلامته وانتظام عمل المؤسسات الدستورية فيه
lebanon 24
03/03/2025 17:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24
معلومات الجديد: الرئيس جوزاف عون وصل في هذه الأثناء الى مطار الملك خالد الدولي بالرياض وفي مقدمة مستقبليه الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض والسفير السعودي في لبنان وليد بخاري
lebanon 24
03/03/2025 17:26:28 Lebanon 24 Lebanon 24

الرئيس

عون

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:09 | 2025-03-03
10:05 | 2025-03-03
10:02 | 2025-03-03
09:58 | 2025-03-03
09:41 | 2025-03-03
09:38 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24