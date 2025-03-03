الرئيس عون غادر إلى الرياض

غادر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مطار رفيق الحريري الدولي متوجّهًا إلى الرياض.



ويرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، على أن ينضمّ إلى الوفد في الرياض سفير لبنان لدى المملكة العربية السعودية، الدكتور فوزي كبارة

Advertisement