Advertisement

لبنان

النائب السابق أنطوان سعد في ذمة الله

Lebanon 24
03-03-2025 | 05:02
A-
A+
Doc-P-1328247-638766002965496276.png
Doc-P-1328247-638766002965496276.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
غيّب الموت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" سابقاً النائب السابق اللواء أنطوان سعد، اثر عارض صحي  قبل يومين.
 
ونعى" اللقاء الديموقراطي"، في بيان، أحد أعضائه السابقين المرحوم اللواء أنطون سعد الذي وافته المنية صباح اليوم.
Advertisement
 
وجاء في بيان النعي :"تميز الراحل العزيز وهو النائب عن منطقة راشيا في دورتين متتاليتين بدوره الوطني والتزامه قضايا الناس ممثلاَ اللقاء الديمقراطي برئاسة الرئيس وليد جنبلاط في حينه.
انتمى الراحل الكبير إلى المدرسة الشهابية، وقد ربطته صداقة مع المعلم الشهيد كمال جنبلاط،  وتابع هذا المسار مع الرئيس وليد جنبلاط وظل وفياً للعهد ولم يحد عنه حتى اللحظات الأخيرة من حياته. إن اللقاء الديمقراطي الذي يعزّ عليه فقدان الراحل الكبير يتقدّم من عائلته الكريمة وأصدقائه الكثيرين بأحر التعازي سائلاً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته."
 
 
يتقدّم "لبنان 24" بأحرّ التعازي من عائلة الراحل.

لبنان

تعازي ووفيات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:09 | 2025-03-03
10:05 | 2025-03-03
10:02 | 2025-03-03
09:58 | 2025-03-03
09:41 | 2025-03-03
09:38 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24