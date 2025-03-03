النائب السابق أنطوان سعد في ذمة الله

غيّب الموت عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" سابقاً النائب السابق اللواء أنطوان سعد، اثر عارض صحي قبل يومين.

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ونعى" اللقاء الديموقراطي"، في بيان، أحد أعضائه السابقين المرحوم اللواء أنطون سعد الذي وافته المنية صباح اليوم.وجاء في بيان النعي :"تميز الراحل العزيز وهو النائب عن منطقة راشيا في دورتين متتاليتين بدوره الوطني والتزامه قضايا الناس ممثلاَ اللقاء الديمقراطي برئاسة الرئيس وليد جنبلاط في حينه.انتمى الراحل الكبير إلى المدرسة الشهابية، وقد ربطته صداقة مع المعلم الشهيد كمال جنبلاط، وتابع هذا المسار مع الرئيس وليد جنبلاط وظل وفياً للعهد ولم يحد عنه حتى اللحظات الأخيرة من حياته. إن اللقاء الديمقراطي الذي يعزّ عليه فقدان الراحل الكبير يتقدّم من عائلته الكريمة وأصدقائه الكثيرين بأحر التعازي سائلاً المولى عز وجل أن يسكنه فسيح جناته."