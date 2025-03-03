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لبنان

بالصور... ميقاتي التقى المفتي دريان

Lebanon 24
03-03-2025 | 05:22
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استقبل مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، الرئيس نجيب ميقاتي الذي هنأ سماحته كعادته بشهر رمضان المبارك، وتم التداول في الأوضاع العامة.
 
  
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