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لبنان

نهرا طلب إقفال بور الخردة غير المرخصة شمالًا بالشمع الأحمر

Lebanon 24
03-03-2025 | 05:51
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وجه محافظ الشمال القاضي رمزي نهرا كتابا الى قائد درك منطقة الشمال الاقليمية، طلب فيه اقفال كل بور الخردة غير المرخصة بالشمع الأحمر في محافظة الشمال، جاء فيه:

"الحاقاً لايداعنا الرقم ٢٠٢٤/١/٦٦١ تاريخ ٢٠٢٥/٢/١٢ وايداعنا الرقم ٢٠٢٤/١/٦٦١ تاريخ ۲۰۲٤/٤/٢٩ واستناداً الى كتابي  وزير الداخلية والبلديات الرقم ٢٠٢٤/٥٢١۹ تاریخ ۲۰۲٤/٥/۲۰ ووزير البيئة الرقم ١٩ /ب/ش/ ٢٠٢٤ تاریخ ، ٢٠٢٤/٤/٩، وبعد أن أرسلنا العديد من الكتب لجانبكم ولجانب بلدية طرابلس للقيام بقمع ظاهرة حرق الدواليب والبلاستيك مازالت تلك الأعمال المخالفة للقوانين والأنظمة مستمرة لغاية تاریخه.
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وحرصا منا على سلامة المواطنين والحفاظ على البيئة والصحة العامة. الاطلاع والايعاز لمن يلزم اقفال كل بور الخردة غير المرخصة بالشمع الأحمر في محافظة لبنان الشمالي وبخاصة المنتشرة في قضاء طرابلس بالسرعة الممكنة والافادة".
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