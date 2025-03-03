قبل يومين... قوى الأمن تكشف ما شهده أوتوستراد ضبية (صورة)

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صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:حوالي الساعة 22,00 من تاريخ 1-3-2025، توافرت معلومات لمفرزة سير الجديدة في وحدة الدرك الإقليمي حول تجمّع مجموعة من الشباب على متن سيّارات رياضية وقيامهم بمناورات خطيرة، وذلك على جانب أوتوستراد ضبية باتجاه جونية، معرضين سلامتهم وسلامة الآخرين للخطر.على الفور، توجّهت دورية من هذه المفرزة إلى الموقع المذكور، حيث ضبطت /7/ سيارات مخالفة، ونظمت عددًا من محاضر الضبط، شملت /7/ مخالفات من الفئة الخامسة التي يعاقب عليها بالحبس من شهر حتى سنتين، بالإضافة إلى غرامات مالية.