Advertisement

لبنان

بيان لمعهد البحوث الصناعية... هذه تفاصيله

Lebanon 24
03-03-2025 | 06:24
A-
A+
Doc-P-1328278-638766052616557016.jpg
Doc-P-1328278-638766052616557016.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر عن معهد البحوث الصناعية، بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها في خلال شهر شباط 2025، وفيه:

البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد        2.857       بيانا جمركيا.
Advertisement

البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment)  18   بيانا جمركيا.

البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة794    بيانا جمركيا.

البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)308   بيان جمركي.

البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة1.737 بيانا جمركيا.

البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه1.530 بيانا جمركيا.

البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:50   بيانا جمركيا.

وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (2)، اجهزة طاقة (1)، ادوات تلحيم (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (35)، زيت هيدروليك (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (9).

علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:

البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح  50 بيانا جمركيا.

البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 0    بيان جمركي

لبنان

إقتصاد

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
10:09 | 2025-03-03
10:05 | 2025-03-03
10:02 | 2025-03-03
09:58 | 2025-03-03
09:41 | 2025-03-03
09:38 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24