بيان لمعهد البحوث الصناعية... هذه تفاصيله

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صدر عن معهد البحوث الصناعية، بيان بأعمال تقييم المطابقة على المنتجات المستوردة الخاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية المكلّف المعهد تطبيقها في خلال شهر شباط 2025، وفيه:البيانات الجمركية المسجلة والمعالجة في المعهد 2.857 بيانا جمركيا.البيانات التي تم تقييم المطابقة لها في بلد المصدر ضمن آلية المعهد (Preshipment) 18 بيانا جمركيا.البيانات التي تبين بأنها غير خاضعة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية بعد الدراسة794 بيانا جمركيا.البيانات التي تم تقييم المطابقة لها عبر دراسة ملفاتها التقنية والمعلومات البيانية لمنتجاتها (وهي المنتجات الخاضعة للمواصفات الأفقية)308 بيان جمركي.البيانات التي أحيلت إلى الكشف والفحص بعد الدراسة1.737 بيانا جمركيا.البيانات التي كشفت خلال الفترة أعلاه1.530 بيانا جمركيا.البيانات التي جاءت نتائجها غير مطابقة لأحكام مراسيم المواصفات الإلزامية:50 بيانا جمركيا.وتوزّعت على الشكل التالي: مستحضرات تجميل (2)، اجهزة طاقة (1)، ادوات تلحيم (2)، أجهزة ولوازم كهربائية (35)، زيت هيدروليك (1)، بلاط سيراميك وأدوات صحية (9).علماً بأن البيانات غير المطابقة هي نوعان:البيانات غير المطابقة لناحية النواقص أو الخطأ في المعلومات التقنية المدوّنة على المنتج أو النقص في المستندات التقنية والتي تعالج بواسطة التصحيح 50 بيانا جمركيا.البيانات غير المطابقة والتي رفضت بشكل نهائي ومنع إدخالها الأراضي اللبنانية: 0 بيان جمركي