وزير الاقتصاد استقبل مجلس ادارة جمعية شركات الضمان

استقبل وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط اليوم مجلس ادارة جمعية شركات الضمان برئاسة اسعد ميرزا وبحضور رئيس لجنة مراقبة هيئات الضمان بالانابة نديم حداد، حيث تمت مناقشة المواضيع التي تسعى الجمعية الى معالجتها وسبل ايجاد الحلول لها وكيفية التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان .

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