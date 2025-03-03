وفد من دار الفتوى سلّم العلامة الخطيب دعوة للمشاركة في الإفطار في 15 الجاري

استقبل نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب قبل ظهر اليوم في مقر المجلس في الحازمية، وفدا من دار الفتوى برئاسة رئيس المحاكم السنية في لبنان الشيخ الدكتور محمد عساف ، سلمه دعوة من مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان للمشاركة في إفطار دار الفتوى في الخامس عشر من الشهر الجاري.

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