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لبنان

مطاردة وتبادل إطلاق نار وسقوط قتيل

Lebanon 24
03-03-2025 | 07:17
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أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ دوريّة أمنيّة طاردت أحد المطلوبين في منطقة البداوي، وتطوّر الأمر إلى تبادل إطلاق نار، ما أدى إلى سقوط قتيل يُدعى ط.ر، وهو طبيب أسنان.
 
وعلى الفور فرضت القوى الأمنية ومخابرات الجيش طوقاً في المكان.
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