سلام تسلم دعوة اماراتية للمشاركة في قمة الاعلام العربي

استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، عدة وفود اليوم، وتسلم دعوة من نائب رئيس الدولة الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشاركة في قمة الإعلام العربي في دبي في أيار المقبل.

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كما استقبل وفدًا من مجلس بلدية بيروت برئاسة عبد الله درويش، حيث تم مناقشة شؤون المدينة وعرض هواجس البلدية، مع التأكيد على استعداد الحكومة لدعم العاصمة.والتقى وفدًا من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم برئاسة عباس فواز، حيث تم مناقشة دور المغتربين في نهضة لبنان وموضوع قانون الانتخابات الاغترابي، وتلقى دعوة لحضور المؤتمر العالمي للجامعة في لبنان في كانون الأول.سلام استقبل أيضًا سفير لبنان في الإمارات فؤاد دندن لبحث أوضاع الجالية اللبنانية هناك، بالإضافة إلى وفد من "بنك الغذاء اللبناني" برئاسة منى كنعان، حيث تم عرض نشاطات الجمعية في توزيع الطعام على العائلات المحتاجة.فيما التقى وفدًا من جمعية "وحدة عكار والشمال" الذي هنأه بتشكيل الحكومة وأكد دعم عكار لها. كما استقبل وفدًا من جمعية "بيروت منارتي" الذي دعاه لحضور إفطار الجمعية في 8 آذار.