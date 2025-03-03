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لبنان

بعد مقتل شخص في طرابلس... توقيف 3 متورطين

Lebanon 24
03-03-2025 | 07:09
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بعدما قُتِلَ ز.آ في إشكال يوم الجمعة الماضي في شارع الجميزات في طرابلس، بسبب خلافات على إشتراكات كهربائيّة، علم "لبنان 24" أنّ مخابرات الجيش أوقفت 3 متورطين.
 
 
وأُحيل الموقوفون إلى التحقيق تحت إشراف القضاء المختص.
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