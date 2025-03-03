عريمط سلم جعجع دعوة لافطار دار الفتوى

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استقبل رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع في معراب، رئيس المركز الإسلامي للدراسات والإعلام القاضي الشيخ خلدون عريمط، الذي حضر موفدًا من مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، وذلك بحضور رئيس مكتب التواصل مع المرجعيات الروحية أنطوان مراد.وخلال اللقاء، سلم الشيخ عريمط جعجع دعوة من مفتي الجمهورية لحضور الإفطار الرمضاني الذي سيُقام في 15 آذار الجاري في دار الفتوى، بحضور رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. كما تم استغلال المناسبة لمناقشة الأوضاع العامة في البلاد.