16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بري استقبل وفد جامعة القديس يوسف وسفير التشيك
Lebanon 24
03-03-2025
|
07:40
A-
A+
photos
0
A+
A-
استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الأب سليم الدكاش، بحضور الأمينة العامة للجامعة الدكتورة نادين رياشي والمدير العام لمستشفى أوتيل ديو نسيب نصر.
Advertisement
وخلال اللقاء، سلم الوفد رئيس المجلس دعوة للمشاركة في الاحتفال الذي تنظمه الجامعة بمناسبة ذكرى اليوبيل الـ150 لتأسيسها.
كما استقبل بري سفير جمهورية تشيكيا جيري دوليزيل في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. وتناول اللقاء الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية التشيك.
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
Lebanon 24
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
03:08 | 2025-03-03
03/03/2025 03:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في أحدث صورها.. ليا ابنة نانسي عجرم تفاجئ الجميع
Lebanon 24
في أحدث صورها.. ليا ابنة نانسي عجرم تفاجئ الجميع
14:43 | 2025-03-02
02/03/2025 02:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
02:47 | 2025-03-03
03/03/2025 02:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
02:29 | 2025-03-03
03/03/2025 02:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
02/03/2025 11:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
13:47 | 2025-03-03
بالصورة.. قذائف في مكب للنفايات
13:36 | 2025-03-03
"المستقبل" يكشف مرشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
13:32 | 2025-03-03
الجيش ينعي أنطوان سعد.. هذه تفاصيل حياته ومسيرته العسكرية
13:25 | 2025-03-03
شقير مُعلقًا على ادعاء غادة عون على ميقاتي: اجراء بعيد عن أسس العدالة
13:24 | 2025-03-03
حريق في حاروف بسبب ماس كهربائي
13:07 | 2025-03-03
مُجدداً.. نقل رياض سلامة إلى المستشفى
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
03/03/2025 21:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
03/03/2025 21:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
03/03/2025 21:09:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24