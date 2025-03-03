بري استقبل وفد جامعة القديس يوسف وسفير التشيك

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استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور الأب سليم الدكاش، بحضور الأمينة العامة للجامعة الدكتورة نادين رياشي والمدير العام لمستشفى أوتيل ديو نسيب نصر.وخلال اللقاء، سلم الوفد رئيس المجلس دعوة للمشاركة في الاحتفال الذي تنظمه الجامعة بمناسبة ذكرى اليوبيل الـ150 لتأسيسها.كما استقبل بري سفير جمهورية تشيكيا جيري دوليزيل في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية كسفير لبلاده لدى لبنان. وتناول اللقاء الأوضاع العامة والعلاقات الثنائية بين لبنان وجمهورية التشيك.