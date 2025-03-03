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لبنان

بيرقداريان عرضت مع أبي رميا الاوضاع الشبابية والرياضية

Lebanon 24
03-03-2025 | 07:50
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استقبلت وزيرة الشباب والرياضة الدكتورة نورا بيرقداريان في مكتبها رئيس لجنة الشباب والرياضة النيابية النائب سيمون أبي رميا، حيث تم بحث الأوضاع الرياضية والشبابية العامة وسبل النهوض بهذين القطاعين. عرضت بيرقداريان رؤيتها لعمل الوزارة والقطاعات المرتبطة بها، كما استمعت إلى عمل اللجنة، وتم الاتفاق على ضرورة التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية. كما تم التطرق إلى الشغور في ملاك الوزارة وأهمية تحديث الملاك الإداري، بالإضافة إلى موضوع المنشآت الرياضية والشبابية وضرورة تفعيل وثيقة السياسة الشبابية.
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في سياق آخر، كرمت الوزيرة بيرقداريان رئيس مصلحة الرياضة السابق محمد عويدات بمناسبة بلوغه سن التقاعد، مشيدة بدوره الفاعل في الوزارة واعتبرت أن تكريمه هو عربون شكر وتقدير. من جهته، شكر عويدات الوزيرة على لفتتها وأكد أنه سيظل في خدمة المصلحة العامة.

كما استقبلت الوزيرة وفدًا من لجنة رياضة "البيبي فوت" وناقشت سُبل تطوير هذه اللعبة.
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