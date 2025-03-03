وزير الاقتصاد بحث الأمن الغذائي وضبط الأسعار مع المعنيين

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استقبل وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر البساط اليوم، مجلس إدارة جمعية "شركات الضمان" برئاسة أسعد ميرزا، بحضور رئيس "لجنة مراقبة هيئات الضمان" بالإنابة نديم حداد. تم خلال اللقاء بحث القضايا التي تسعى الجمعية إلى معالجتها وسبل إيجاد الحلول المناسبة لها، بالإضافة إلى كيفية تعزيز التعاون مع لجنة مراقبة هيئات الضمان.كما استقبل الوزير البساط وفداً من نقابة مستوردي المواد الغذائية برئاسة هاني بحصلي، في حضور المدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر. وقد تناول الاجتماع موضوع الأمن الغذائي وضبط الأسعار في ظل اقتراب شهر رمضان المبارك.وفي هذا السياق، شدد الوزير البساط على "أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان استقرار الأسعار وتأمين المواد الغذائية الأساسية للمواطنين، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة". كما أكد "حرص الوزارة على متابعة الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع أي تلاعب بالأسعار أو استغلال لحاجة المواطنين".من جهته، عرض بحصلي وأعضاء الوفد التحديات التي يواجهها القطاع، حيث تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون لضمان توافر المواد الغذائية الأساسية خلال الشهر الفضيل. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز الرقابة لضبط أي مخالفات قد تؤثر على الأمن الغذائي.