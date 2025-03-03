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لبنان

منسى التقى مدير عام أمن الدولة وبعض رؤساء أجهزة وزارة الدفاع الوطني

Lebanon 24
03-03-2025 | 08:51
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التقى وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى في مكتبه في اليرزة المدير العام لأمن الدولة اللواء طوني صليبا وتم خلال اللقاء التطرق الى الأوضاع الأمنية في البلاد.

وعرض الوزير منسى مع رئيس جهاز إسكان العسكريين على رأس وفد من الضباط أوضاع الجهاز وسبل العمل على تلبية طلبات القروض للعدد الأكبر من العسكريين.
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وبحث وزير الدفاع مع رئيس لجنة التحقيق ورئيس المجلس التأديبي ومدير القضايا الإدارية والمالية في الجيش سير العمل في مجال كل منهم.
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