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لبنان

تعميم لوزيرة التربية حول إنشاد النشيد الوطني في المدارس والمعاهد.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
03-03-2025 | 08:56
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أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، تعميما حول الالتزام بإنشاد النشيد الوطني اللبناني في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية مطلع كل اسبوع. وجاء فيه:

"تعزيزا لثقافة الانتماء للوطن لدى الطلاب، والتزاما بالانظمة والنصوص الادارية المرعية الاجراء، يطلب من مديري المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية الالتزام بــ :
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- رفع العلم اللبناني في شكل دائم فوق المباني التي تشغلها المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية.

- انشاد النشيد الوطني اللبناني صباح يوم إثنين من كل اسبوع وقبل دخول الطلاب الى صفوفهم الدراسية.

- إزالة أية أعلام أو مظاهر حزبية من مباني المدارس.

ويطلب من جميع مديري المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية الالتزام بهذا التعميم".
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