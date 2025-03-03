16
o
بيروت
17
o
طرابلس
17
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
18
o
جونية
12
o
النبطية
10
o
زحلة
10
o
بعلبك
4
o
بشري
13
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تعميم لوزيرة التربية حول إنشاد النشيد الوطني في المدارس والمعاهد.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
03-03-2025
|
08:56
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي، تعميما حول الالتزام بإنشاد النشيد الوطني اللبناني في المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية مطلع كل اسبوع. وجاء فيه:
"تعزيزا لثقافة الانتماء للوطن لدى الطلاب، والتزاما بالانظمة والنصوص الادارية المرعية الاجراء، يطلب من مديري المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية الالتزام بــ :
Advertisement
- رفع العلم اللبناني في شكل دائم فوق المباني التي تشغلها المدارس والثانويات والمعاهد المهنية الرسمية.
- انشاد النشيد الوطني اللبناني صباح يوم إثنين من كل اسبوع وقبل دخول الطلاب الى صفوفهم الدراسية.
- إزالة أية أعلام أو مظاهر حزبية من مباني المدارس.
ويطلب من جميع مديري المدارس والثانويات والمعاهد والمدارس المهنية الرسمية الالتزام بهذا التعميم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
Lebanon 24
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
03:08 | 2025-03-03
03/03/2025 03:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
في أحدث صورها.. ليا ابنة نانسي عجرم تفاجئ الجميع
Lebanon 24
في أحدث صورها.. ليا ابنة نانسي عجرم تفاجئ الجميع
14:43 | 2025-03-02
02/03/2025 02:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
02:47 | 2025-03-03
03/03/2025 02:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
02:29 | 2025-03-03
03/03/2025 02:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
02/03/2025 11:44:26
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في لبنان
13:47 | 2025-03-03
بالصورة.. قذائف في مكب للنفايات
13:36 | 2025-03-03
"المستقبل" يكشف مرشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
13:32 | 2025-03-03
الجيش ينعي أنطوان سعد.. هذه تفاصيل حياته ومسيرته العسكرية
13:25 | 2025-03-03
شقير مُعلقًا على ادعاء غادة عون على ميقاتي: اجراء بعيد عن أسس العدالة
13:24 | 2025-03-03
حريق في حاروف بسبب ماس كهربائي
13:07 | 2025-03-03
مُجدداً.. نقل رياض سلامة إلى المستشفى
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
03/03/2025 21:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
03/03/2025 21:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
03/03/2025 21:08:53
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24