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لبنان

موزعا مخدّرات ينشطان في الضاحية.. وقوى الأمن توقفهما

Lebanon 24
03-03-2025 | 09:15
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صـدر عـن المديـريّة العامّـة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّـة البلاغ التّالي:

توافرت معلومات لقيادة سرية الضاحية في وحدة الدرك الإقليمي عن قيام شخصان على متن سيارة نوع “بيكانتو” بالتوقف يوميًا في الشارع الممتد من تقاطع المشرفية الى تقاطع روضة الشهيدين، الأمر الذي أثار الشبهات.
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بعد رصد لمدة يوميين متتاليين، تبيّن ان المشتبه بهما يقومان ليلاً بتسليم المخدّرات الى مروجين على الطريق المذكورة.

بتاريخ 26-2-2025، قامت قوة من فصيلة الغبيري ومفرزة طوارئ الضاحية بتنفيذ كمين محكم أسفر عن توقيفهما، وهما:

م. ح. (مواليد عام 1992، سوري)
ب. ش. (مواليد عام 1996، لبناني)
بتفتيشهما والسيارة التي تم ضبطها، تم العثور على:

/2,7/ كلغ من مادة حشيشة الكيف.
/455/ غ من مادة الماريجوانا.
/100/ غ من الحبوب المخدّرة.
/23/ علبة صغيرة تحتوي على مادة باز الكوكايين.
/8/ عبوات صغيرة الحجم تحتوي على مادة سائلة.
عدد من حبوب كبتاغون
كيس يحتوي على مادة الكوكايين.
علبة تحتوي على بودرة ذات لون أبيض.
هاتفين خلويين.
مبلغ مالي
أودع الموقوفان والمضبوطات المرجع المعني، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملاً بإشارة القضاء المختص.
 
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