أسعار اللحوم في لبنان إلى ارتفاع.. وتنبيه للمواطنين

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أكد أمين سر نقابة تجار المواشي ماجد عيد في بيان اليوم، أن "قطاع تجارة المواشي تمكن من تعويض النقص في مخزون الأبقار الحية بعد العدوان الإسرائيلي"، مطمئنًا إلى أن القطاع قادر على تلبية احتياجات السوق المحلية من اللحم الأحمر الطازج خلال شهر رمضان وبعده".وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، أوضح عيد أن "وجود عدد كبير من الملاحم ومراكز البيع في مختلف المناطق اللبنانية يساعد في الحد من ارتفاع الأسعار نتيجة التنافس الكبير بين هذه المحال".وكشف عيد عن "ارتفاع كبير في أسعار الأبقار الحية في دول المنشأ، خاصة في أوروبا، ما سيؤدي إلى زيادة أسعار اللحوم في لبنان لتتراوح بين 14 و15 دولارًا للكيلوغرام الواحد".وفي السياق نفسه، حذّر عيد من "زيادة عمليات الغش في بيع اللحوم، حيث يتم خلط اللحم الطازج مع اللحم المجلد المستورد من الهند ذو الجودة والأسعار المتدنية، خصوصًا في بيع "اللحمة المفرومة".ودعا عيد المواطنين اللبنانيين إلى "التنبه لهذه الظاهرة المتزايدة"، شاكرًا الأجهزة المختصة في الدولة اللبنانية ومديرية حماية المستهلك على جهودهم في مكافحة هذه المشكلة، وطالبهم بـ "زيادة عمليات المراقبة على الملاحم للحد من الغش وحفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم العامة".