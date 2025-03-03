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لبنان

وفد كتائبي في قرى الجنوب

Lebanon 24
03-03-2025 | 09:38
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بعد الزيارة الاخيرة الى قرى قضاء بنت جبيل اتت الزيارة الثانية السبت  الماضي الى قرى قضاء مرجعيون حاصبيا ، وبلدات القليعة ، جديدة مرجعيون وكوكبا للتأكيد على اهتمام الكتائب بقرى وأهل الجنوب.

وقد ضم الوفدعقيلة رئيس حزب الكتائب السيدة كارين الجميل وعضوي المكتب السياسي مارون عساف وريتا بولس و مساعد الامين العام مارون الهاشم ورئيس اقليم الزهراني جوزف كساب .
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ومع وصول الوفد الى الجنوب كان في استقباله رئيس اقليم مرجعيون حاصبيا سعيد سعيد وعدد من الرفاق.

اشارة الى ان الزيارة هي  للاطلاع على وضع الاهالي بعد الحرب الاخيرة واستطلاع  حاجاتهم  الامر الذي  يعزز من صمودهم وبقائهم في هذه المنطقة.

المحطة الاولى كانت في صالون كنيسة القليعة مع كاهن الرعية الاب بيار الراعي و الاب انطونيوس فرح ، من ثم توجه الوفد الى مبنى البلدية حيث التقى القائم بتسيير اعمال البلدية ومختاري القليعة امين سعيد وجوزف سلامة بحضور عدد من ابناء البلدة.

من ثم انتقل الوفد الى جديدة مرجعيون حيث كان اللقاء في مبنى البلدية مع نائب رئيس البلدية ساري غلمية والاعضاء ومختار البلدة .

المحطة الثالثة كانت في كوكبا حيث التقى الوفد رئيس البلدية ايلي  ابو نقول واعضاء المجلس البلدي والمختار والاهالي. من ثم كانت زيارة الى مزار سيدة حرمون وبستان الزيتون المعمر والمقدس الذي يعود لاكثر من ٤٠٠٠ سنة .

أما المحطة الاخيرة كانت في مبنى اقليم مرجعيون حاصبيا حيث كان لقاء وغداء بحضور رئيس اقليم بنت جبيل شربل لوقا و نائب رئيس البلدية ساري غلمية وحيا الوفد صمود ونضال الكتائبيين في المنطقة في سبيل لبنان والكتائب.
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