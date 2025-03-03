قوى الأمن الداخلي تبدأ تنفيذ خطتها الأمنية في طرابلس

باشرت قطعات قوى الأمن الداخلي في طرابلس، بناء على توجيهات وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار وأوامر اللواء المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، تنفيذ خطة أمنية شاملة خلال شهر رمضان المبارك عبر إقامة الحواجز وتسيير الدوريات السيارة والراجلة، بعدما رفعت نسبة جهوزيتها إلى الحد الأقصى، بهدف ضبط الأمن والحد من ظاهرة السلاح المتفلت ومكافحة عمليات النشل والسرقة وتوطيد النظام العام وتسهيل حركة السير في المدينة.

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ودعت قوى الأمن الداخلي المواطنين إلى التعاون التام مع العناصر الأمنية المولجة بالتدابير.