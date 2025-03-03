وزير الصحة بحث مع وفد من الإتحاد الأوروبي في التعاون الثنائي

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بحث وزير الصحة العامة ركان ناصر الدين في مكتبه في الوزارة، مع وفد من الإتحاد الأوروبي برئاسة سفيرة الإتحاد في لبنان ساندرا دي وايل، بمشاريع التعاون المشتركة في المجال الصحي.وأكد الوفد إستكمال الدعم المقدم للقطاع الصحي في لبنان لتطوير النظام، ولا سيما في مجال الرعاية الصحية الأولية وبرامج الدواء والتحصين فضلا عن استمرار الدعم التقني لمكننة أنظمة الوزارة وتحسين الأداء والمساعدة على استكمال تنفيذ استراتيجية الصحة الوطنية – رؤية 2030.ونوه الوزير ناصر الدين بالدعم الأوروبي للقطاع الصحي في لبنان، لافتًا إلى "استمراره في تنفيذ الاستراتيجية الموجودة والمضي قدمًا في تحقيق المزيد من المشاريع بدعم الإتحاد الأوروبي والشركاء الدوليين".من جهة ثانية، إستقبل الوزير ناصر الدين سفير جمهورية مصر العربية في لبنان علاء موسى في زيارة تعارف بروتوكولية تم خلالها التطرق إلى سبل تعزيز التعاون الثنائي في مجال الصحة.