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لبنان

تصريح جديد لنتنياهو عن عمليّة تفجير "البيجر": التوقيت كان مثاليّاً

Lebanon 24
03-03-2025 | 10:50
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن "توقيت عملية البيجر في لبنان كان مثالياً". 
 
وأضاف خلال كلمته في الكنيست أن "تفجيرات البيجر خلقت انعطافة أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط نظام بشار الأسد في سوريا". 
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وتابع قائلاً: "الإرهاب لم يعد كما كان بعد إسقاطنا حزب الله". 
 
 

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