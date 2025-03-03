Advertisement

لبنان

وزير الصناعة التقى سفير سلطنة عمان.. هذا ما تمّ بحثه

Lebanon 24
03-03-2025 | 11:35
A-
A+
Doc-P-1328410-638766243684957075.png
Doc-P-1328410-638766243684957075.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري، سفير سلطنة عمان في لبنان أحمد بن محمد السعيدي، وبحث معه في كيفية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، لا سيما مسألة التصدير والاستيراد.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزير الصناعة جو عيسى الخوري: سيادة أي دولة لا تتوقف على حدودها فقط وماذا فعل سلاح "الحزب"؟ أليس هو من دمّر الجنوب وهجّر الناس؟ ويجب أن يكون الجيش هو الوحيد الذي يملك السلاح (MTV)
lebanon 24
04/03/2025 00:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة جو عيسى الخوري لـ"mtv": هناك أمل بهذه الحكومة وستكون منتجة والمنطقة تتّجه نحو السلام ولدينا فرصة وعلينا الاستفادة منها
lebanon 24
04/03/2025 00:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24
السيرة الذاتية لوزير الصناعة جو عيسى الخوري
lebanon 24
04/03/2025 00:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الصناعة بحث مع سفير الهند في إمكانية التبادل التجاري والتعاون المعرفي
lebanon 24
04/03/2025 00:36:48 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الصناعة

جو عيسى الخوري

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2025-03-03
16:42 | 2025-03-03
16:27 | 2025-03-03
16:14 | 2025-03-03
16:04 | 2025-03-03
15:52 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24