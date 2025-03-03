وزير الصناعة التقى سفير سلطنة عمان.. هذا ما تمّ بحثه

استقبل وزير الصناعة جو عيسى الخوري، سفير سلطنة عمان في لبنان أحمد بن محمد السعيدي، وبحث معه في كيفية تعزيز التعاون التجاري بين البلدين، لا سيما مسألة التصدير والاستيراد.

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