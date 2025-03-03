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لبنان

بسبب موقوف.. قطع السير على مفرق الفوار

Lebanon 24
03-03-2025 | 12:07
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أقدم عدد من أهالي مفرق الفوار – قضاء زغرتا على قطع الطريق احتجاجًا على استمرار توقيف أحد أبناء المنطقة من آل "عبود" لدى الأجهزة الأمنية، حسب مندوبة "لبنان24".

وأدى التحرك إلى زحمة سير خانقة في المنطقة، حيث تعطلت حركة المرور لفترة من الوقت قبل أن يُعاد فتح الطريق لاحقًا أمام السيارات ما سمح بعودة حركة السير تدريجيًا إلى طبيعتها.
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