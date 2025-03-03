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لبنان

قائد الجيش بالإنابة بحث مع الملحق العسكري المصري التعاون بين جيشي البلدين

Lebanon 24
03-03-2025 | 12:47
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 استقبل قائد الجيش بالإنابة اللواء الركن حسان عوده، في مكتبه، في اليرزة، الملحق العسكري المصري العميد عمرو عبد الكريم عيد محمد.

وخلال اللقاء، تناول البحث تعزيز علاقات التعاون بين جيشي البلدين.
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