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لبنان

مُجدداً.. نقل رياض سلامة إلى المستشفى

Lebanon 24
03-03-2025 | 13:07
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أفادت معلومات الجديد عن أنّ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة نُقل مجدداً إلى مستشفى بحنس رفعاً لأي مسؤولية نتيجة أية مضاعفات محتملة.
 
 
وكان قد خضع سلامة لعملية قسطرة في القلب قبل أسابيع ووضعه الصحي مستقر.
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رياضة

سلامة

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