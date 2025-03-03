مُجدداً.. نقل رياض سلامة إلى المستشفى

أفادت معلومات الجديد عن أنّ الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة نُقل مجدداً إلى مستشفى بحنس رفعاً لأي مسؤولية نتيجة أية مضاعفات محتملة.

وكان قد خضع سلامة لعملية قسطرة في القلب قبل أسابيع ووضعه الصحي مستقر.