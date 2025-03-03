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لبنان

حريق في حاروف بسبب ماس كهربائي

Lebanon 24
03-03-2025 | 13:24
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أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن الحريق الذي اندلع في بلدة حاروف ناتج عن ماس كهربائي في أحد الرانجات، وليس نتيجة غارة جوية كما تم تداوله.
 
وقد تدخل فريق إطفاء الهيئة الصحية سريعًا لإخماد النيران، دون تسجيل أي إصابات.
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حاروف

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