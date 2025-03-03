حريق في حاروف بسبب ماس كهربائي

أفادت مندوبة "لبنان24" عن أن الحريق الذي اندلع في بلدة حاروف ناتج عن ماس كهربائي في أحد الرانجات، وليس نتيجة غارة جوية كما تم تداوله.



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وقد تدخل فريق إطفاء الهيئة الصحية سريعًا لإخماد النيران، دون تسجيل أي إصابات.