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لبنان

الجيش ينعي أنطوان سعد.. هذه تفاصيل حياته ومسيرته العسكرية

Lebanon 24
03-03-2025 | 13:32
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نعت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، النائب السابق اللواء الركن المتقاعد أنطوان سعد، الذي توفي اليوم".

وفي ما يلي نبذة عن حياته:
"-    من مواليد: 5/12/1937 راشيا الميدان - راشيا.
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-    تطوع في الجيش بتاريخ 7/10/1957، ورقي إلى رتبة ملازم بتاريخ 16/9/1960، ثم تدرج في الترقية حتى رتبة لواء، اعتبارا من 1/1/1995. 
-    حائز أوسمة عدة، منها: وسام الحرب، وسام الأرز الوطني من رتبة ضابط، وسام الاستحقاق اللبناني درجة أولى، وسام الأرز الوطني من رتبة كومندور، وتنويه العماد قائد الجيش وتهنئته مرات عدة.
-    تابع دورات دراسية عدة ومهمات في الداخل والخارج.
-    عازب.

ينقل الجثمان بتاريخ 5/3/2025، الساعة التاسعة صباحا من مستشفى أوتيل ديو - بيروت إلى كنيسة السيدة للروم الأرثوذكس – راشيا الوادي، حيث يقام المأتم بالتاريخ نفسه الساعة الأولى في الكنيسة المذكورة.

تُقبل التعازي قبل الدفن وبعده لغاية الساعة الخامسة عصراً، وبتاريخ 6 /3 /2025 اعتبارا من الحادية عشرة لغاية الخامسة عصرا في صالون الكنيسة المذكورة أعلاه، وبتاريخ 7 /3 /2025 اعتبارا من الحادية عشرة لغاية السادسة في كنيسة مار نقولا للروم الأرثوذكس – الأشرفية، أو عبر الاتصال بابن شقيق الفقيد السيد جو سعد على الرقم: 200203 /71".
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