Advertisement

لبنان

بالصورة.. قذائف في مكب للنفايات

Lebanon 24
03-03-2025 | 13:47
A-
A+
Doc-P-1328468-638766320186952718.png
Doc-P-1328468-638766320186952718.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
عثرت دورية من الجيش مساء اليوم، على قذائف قديمة العهد مرمية في مكب للنفايات بين بلدتيّ فيع و زكرون في الكورة، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".
 
وتم نقلها من قبل الجيش وهو يعمل على معالجة الأمر. 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بالصورة.. رسائل تحذيرية إسرائيلية تصل إلى السوريين وهذا مضمونها
lebanon 24
04/03/2025 00:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. هجوم إسرائيلي على سوريا
lebanon 24
04/03/2025 00:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. "بلو غوست" الأميركية تهبط على سطح القمر
lebanon 24
04/03/2025 00:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. "راجمة صواريخ" في بيروت!
lebanon 24
04/03/2025 00:38:32 Lebanon 24 Lebanon 24

بالصورة..

قذائف

للنفايات

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
03:08 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:47 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
17:13 | 2025-03-03
16:42 | 2025-03-03
16:27 | 2025-03-03
16:14 | 2025-03-03
16:04 | 2025-03-03
15:52 | 2025-03-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24