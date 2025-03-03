بالصورة.. قذائف في مكب للنفايات

عثرت دورية من الجيش مساء اليوم، على قذائف قديمة العهد مرمية في مكب للنفايات بين بلدتيّ فيع و زكرون في الكورة، وفق ما أفادت به مندوبة "لبنان24".

Advertisement وتم نقلها من قبل الجيش وهو يعمل على معالجة الأمر.