على أنقاض قصور الجنوب.. البيوت الجاهزة تتصدر

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بشكل كبير جدًا ارتفع الطلب على البيوت الجاهزة منذ إعلان بدء الانسحاب الاسرائيلي من جنوب لبنان، وعودة الجنوبيين إلى قراهم المهدّمة التي تغيّرت معالمها بشكل كبير، في حين انمسحت أخرى عن الخارطة عقب أعمال التدمير والتفجيرات الواسعة والعنيفة التي شهدتها.في هذا السياق أوضح أحد أصحاب مصانع البيوت الجاهزة لـ"لبنان24" أنّ الطلب على البيوت الجاهزة ارتفع بشكل كبير جدًا، ما أدى لضغط كبير على المصانع العاملة في لبنان.وأشار إلى أنّ معظم التجار باتوا يعملون على استقدام بيوت مصنعة بشكل كامل من تركيا، على أن يتم تسليمها مباشرة إلى المواطنين.وأكّد أنّ البيوت الجاهزة باتت الحل الامثل اليوم، حيث يعمد المواطنون المقتدرون الى شرائها، علمًا أنّ أصحاب الفيلات والقصور في الجنوب الذين بنوها على مدار السنوات باتوا هم أيضا يطلبون هذا النوع من المنازل.ولفت إلى أنّ البيوت الجاهزة لم تعد تعتمد شكلا موحدًا، بل بات هناك منازل مكونة من طابقين، ولديها نفس تصميم المنازل المعاصرة التي تعتبر "فخمة" من حيث الشكل والمساحة، نظرا إلى تطور الصناعة في هذا المجال، وضمان حماية أكبر للساكنين.