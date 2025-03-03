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لبنان

مجددًا.. الأمن السوري يُحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان!

Lebanon 24
03-03-2025 | 14:37
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أعلنت إدارة الأمن العام السوري، أنّها "ضبطت شحنة أسلحة عند الحدود السورية اللبنانية، كانت معدة للتهريب إلى خارج البلاد، وألقت القبض على المهربين". 

وأفادت صحيفة "الحرية" الحكومية، بأن إدارة الأمن العام السورية ضبطت شحنة أسلحة قرب مدينة سرغايا بريف دمشق الشمالي، عند الحدود السورية اللبنانية، وألقت القبض على المهربين. 
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