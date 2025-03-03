مجددًا.. الأمن السوري يُحبط عملية تهريب أسلحة إلى لبنان!

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وأفادت صحيفة "الحرية" الحكومية، بأن إدارة الأمن العام السورية ضبطت شحنة أسلحة قرب مدينة سرغايا بريف دمشق الشمالي، عند الحدود السورية اللبنانية، وألقت القبض على المهربين.