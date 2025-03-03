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لبنان

البزري: نستبشر خيراً بتلاقي صيام المسلمين والمسحيين

Lebanon 24
03-03-2025 | 15:47
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 كتب النائب عبد الرحمن البزري، عبر حسابه على منصة "أكس": "نستبشر خيرا بتلاقي شهري الصيام عند المسلمين والمسيحيين.  نأمل أن يترجم هذا التلاقي بتعزيز روح الأخوة والوحدة والتعاون من أجل سلامة لبنان وازدهاره".
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