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لبنان

عمليتا طعن في طرابلس.. إليكم التفاصيل

Lebanon 24
03-03-2025 | 16:14
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أقدم المدعو "ع.س" على طعن "ا.ش" في بطنه خلال إشكال فردي ناتج عن خلافات شخصية بين الطرفين، وذلك في منطقة بحنين - المنية، حسب مندوبة "لبنان24".

وعلى الفور تم نقل المصاب إلى مستشفى الخير في المنية لتلقي العلاج، حيث أفادت المعلومات أن حالته غير مستقرة.
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وقد حضرت القوى الأمنية إلى مكان الحادث وفتحت تحقيقًا بالواقعة، فيما يجري العمل على توقيف الفاعل واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي حادثة أخرى، أقدم شخص مجهول على طعن الشاب "ع.س" (19 عامًا) بواسطة سكين في عدوة الروضة – المنية، قبل أن يلوذ بالفرار إلى جهة مجهولة.

وقد تم نقل المصاب إلى مستشفى طرابلس الحكومي في القبة لتلقي العلاج، حيث لم تُعرف حتى اللحظة طبيعة إصابته أو حالته الصحية.

 
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