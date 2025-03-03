15
o
بيروت
16
o
طرابلس
13
o
صور
17
o
جبيل
14
o
صيدا
16
o
جونية
11
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
1
o
بشري
11
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
كرامي: نأمل ان يستعيد لبنان الدور الاقتصادي السعودي
Lebanon 24
03-03-2025
|
16:27
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب النائب فيصل كرامي، عبر حسابه على "أكس": "إن القمّة اللبنانية - السعودية هي محطة مهمّة في مسار استعادة العلاقات الوثيقة بين لبنان والمملكة، وما الحفاوة التي رأيناها خلال استقبال فخامة الرئيس العماد جوزاف عون والموّدة التي ظهرت في استقبال سموّ ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان آل سعود الّا تجسيد لما يربط بين البلدين والشعبين من مودّات وعلاقات وثيقة.
Advertisement
نأمل ان تتسارع الخطى من قبل الجميع لكي يستعيد لبنان الدور السعودي سواء على المستوى السياسي وهو دور يشكّل صمام امان للبنان ويحمي العلاقات بين اللبنانيين، خصوصاً حين نتذكّر بأن المملكة بذلت جهداً عظيماً في اواخر الثمانينيات لاقرار اتفاق الطائف بين اللبنانيين الذي اوقف الحرب واعاد عجلة الحياة ومسار السلم والحياة الدستورية الى بلدنا.
كما نأمل ان يستعيد لبنان الدور الاقتصادي السعودي، وهو دور يحمي اقتصادنا ويحميه من المنزلقات ويعيد الثقة الى لبنان والاقتصاد اللبناني.
ونحن عل بيّنة بأن استعادة الاحتضان السعودي للبنان مسؤولية يتحملها بالدرجة الاولى اللبنانيون انفسهم".
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
Lebanon 24
بعد مهاجمته الشرع.. بطل مسلسل "الهيبة" السوري يُعلّق على ما يحصل في جرمانا (صورة)
03:08 | 2025-03-03
03/03/2025 03:08:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
Lebanon 24
"نحنا برمضان شو هاللبس".. ابنة الفنانة نوال الزغبي تُثير غضب الجمهور بإطلالتها (صور)
02:47 | 2025-03-03
03/03/2025 02:47:59
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
Lebanon 24
قبل ساعتين من وفاته طرح سؤالا عن الضاحية الجنوبية.. حادث سير ينهي حياة مُنشد "الثورة السورية"
15:34 | 2025-03-03
03/03/2025 03:34:51
Lebanon 24
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
Lebanon 24
نادين نجيم تثير تفاعلاً بمنشورها عن "تحت سابع أرض".. هذا ما قالته
06:53 | 2025-03-03
03/03/2025 06:53:26
Lebanon 24
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
Lebanon 24
هجوم واسع على مسلسل "بالدم".. فكرته مسروقة من قصة حقيقية!
02:29 | 2025-03-03
03/03/2025 02:29:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
17:13 | 2025-03-03
مصارف تنتظر التعاميم
16:42 | 2025-03-03
عن زيارة عون إلى السعودية.. هذا ما قالته يعقوبيان
16:14 | 2025-03-03
عمليتا طعن في طرابلس.. إليكم التفاصيل
16:04 | 2025-03-03
مقدمات نشرات الاخبار المسائية
15:52 | 2025-03-03
بالفيديو.. رئيس الجمهورية في الديوان الملكي السعودي
15:47 | 2025-03-03
البزري: نستبشر خيراً بتلاقي صيام المسلمين والمسحيين
فيديو
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
Lebanon 24
"العصمة كانت في ايدي".. ممثلة شهيرة تعترف بزواجها من رجل متزوج دون علم زوجته (فيديو)
02:25 | 2025-03-03
04/03/2025 03:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
Lebanon 24
"أنا اللي طلبت الطلاق".. أحمد فهمي يكشف سراً عن زواجه بهنا الزاهد والأخيرة تعلّق: "بلا أخلاق" (فيديو)
23:44 | 2025-03-02
04/03/2025 03:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
Lebanon 24
من بين الأفضل.. Vivo تروّج لهاتفها الجديد وهذه ميزاته (فيديو)
04:00 | 2025-03-01
04/03/2025 03:33:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24