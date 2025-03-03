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لبنان

كرامي: نأمل ان يستعيد لبنان الدور الاقتصادي السعودي

Lebanon 24
03-03-2025 | 16:27
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كتب النائب فيصل كرامي، عبر حسابه على "أكس":  "إن القمّة اللبنانية - السعودية هي محطة مهمّة في مسار استعادة العلاقات الوثيقة بين لبنان والمملكة، وما الحفاوة التي رأيناها خلال استقبال فخامة الرئيس العماد جوزاف عون والموّدة التي ظهرت في استقبال سموّ ولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان آل سعود الّا تجسيد لما يربط بين البلدين والشعبين من مودّات وعلاقات وثيقة.
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نأمل ان تتسارع الخطى من قبل الجميع لكي يستعيد لبنان الدور السعودي سواء على المستوى السياسي وهو دور يشكّل صمام امان للبنان ويحمي العلاقات بين اللبنانيين، خصوصاً حين نتذكّر بأن المملكة بذلت جهداً عظيماً في اواخر الثمانينيات لاقرار اتفاق الطائف بين اللبنانيين الذي اوقف الحرب واعاد عجلة الحياة ومسار السلم والحياة الدستورية الى بلدنا.

كما نأمل ان يستعيد لبنان الدور الاقتصادي السعودي، وهو دور يحمي اقتصادنا ويحميه من المنزلقات ويعيد الثقة الى لبنان والاقتصاد اللبناني.

ونحن عل بيّنة بأن استعادة الاحتضان السعودي للبنان مسؤولية يتحملها بالدرجة الاولى اللبنانيون انفسهم".
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