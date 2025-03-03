Advertisement

لبنان

سلام تسلم دعوة اماراتية للمشاركة في قمّة الاعلام

Lebanon 24
03-03-2025 | 22:10
A-
A+
Doc-P-1328561-638766625918648686.jpg
Doc-P-1328561-638766625918648686.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تسلّم رئيس الحكومة نواف سلام دعوة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشاركة في قمة الإعلام العربي التي ستقام في شهر أيار المقبل في دبي، نقلها إليه القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان فهد الكعبي.
Advertisement
وزار سلام مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن الرئيس سلام أكد خلال اللقاء أن "الحكومة بدأت بورشة الإصلاح في لبنان بعد نيلها الثقة، وأنها ستستنفر كل علاقاتها العربية والدولية لانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، حتى الحدود الدولية المكرسة باتفاقية الهدنة". وشدّد على أن "ترسيخ مفهوم الدولة بمؤسساتها هو الأساس في عملها، وسيلمس المواطن في الأشهر القليلة المقبلة مستوى جديداً من الأداء الحكومي والخدمات، وسيكون همّنا الأساسي مصلحة اللبنانيين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وإعادة لبنان إلى دوره الريادي وإقامة أحسن العلاقات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والحريصة على لبنان الدولة والمؤسسات والشعب".
ووسط تصاعد الدفء في الأجواء اللبنانية العربية انبرت وزارة الخارجية الإيرانية للإعلان أن علاقاتها مع لبنان "جيدة وتعالج الملفات الثنائية بانفتاح وعبر الحوار"، مشيرة إلى أن "هذا النهج سيستمر". وأضافت "أن نتائج ما جرى في لبنان وسوريا وما تفعله إسرائيل واضح للجميع وعلينا العمل لتحقيق الأمن الجماعي".      
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
10:38 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:34 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:53 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:40 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:29 | 2025-03-03 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:12 | 2025-03-04
03:08 | 2025-03-04
03:00 | 2025-03-04
02:46 | 2025-03-04
02:44 | 2025-03-04
02:41 | 2025-03-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24