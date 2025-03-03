سلام تسلم دعوة اماراتية للمشاركة في قمّة الاعلام

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تسلّم رئيس الحكومة نواف سلام دعوة من نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء الإماراتي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للمشاركة في قمة الإعلام العربي التي ستقام في شهر أيار المقبل في دبي، نقلها إليه القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في لبنان فهد الكعبي.وزار سلام مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دار الفتوى، وأفاد المكتب الإعلامي في دار الفتوى أن الرئيس سلام أكد خلال اللقاء أن "الحكومة بدأت بورشة الإصلاح في لبنان بعد نيلها الثقة، وأنها ستستنفر كل علاقاتها العربية والدولية لانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية كافة، حتى الحدود الدولية المكرسة باتفاقية الهدنة". وشدّد على أن "ترسيخ مفهوم الدولة بمؤسساتها هو الأساس في عملها، وسيلمس المواطن في الأشهر القليلة المقبلة مستوى جديداً من الأداء الحكومي والخدمات، وسيكون همّنا الأساسي مصلحة اللبنانيين وتخفيف الأعباء عن كاهلهم، وإعادة لبنان إلى دوره الريادي وإقامة أحسن العلاقات مع الأشقاء العرب والدول الصديقة والحريصة على لبنان الدولة والمؤسسات والشعب".ووسط تصاعد الدفء في الأجواء اللبنانية العربية انبرت وزارة الخارجية الإيرانية للإعلان أن علاقاتها مع لبنان "جيدة وتعالج الملفات الثنائية بانفتاح وعبر الحوار"، مشيرة إلى أن "هذا النهج سيستمر". وأضافت "أن نتائج ما جرى في لبنان وسوريا وما تفعله إسرائيل واضح للجميع وعلينا العمل لتحقيق الأمن الجماعي".