جريمة شارع الجميزات تابع.. توقيف مشتبه به جديد وارتفاع عدد الموقوفين إلى 4

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أوقفت دورية من شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أحد الأشخاص المشتبه بتورطهم في جريمة قتل المدعو "ز.آ" التي وقعت مساء يوم الجمعة الماضي في محلة شارع الجميزات، وذلك على خلفية نزاع مرتبط بالاشتراكات الكهربائية، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وقد جرى اقتياد الموقوف إلى التحقيق بإشراف القضاء المختص، ليرتفع بذلك عدد الموقوفين المنتمين إلى الحزب السوري القومي الاجتماعي والمتورطين في القضية إلى 4 أشخاص.