بعد مغادرته الرياض متوجها إلى القاهرة... برقية شكر من الرئيس عون إلى ولي العهد السعودي

اختتم رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون زيارته الرسمية إلى السعودية وتوجه إلى القاهرة، يرافقه وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، للمشاركة في القمة العربية غير العادية.

وعند مغادرة الطائرة التي تقل الرئيس عون الاجواء السعودية، وجّه رئيس الجمهورية الى ولي العهد السعودي برقية، جاء فيها:

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"صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية، يطيب لي وانا اغادر اجواء المملكة العربية السعودية الشقيقة ان اشكر لكم الحفاوة التي لقيتها والوفد المرافق خلال زيارتي للرياض، والتي تعكس عمق ما يربط لبنان بالمملكة من علاقات اخوية متجذرة عبر التاريخ. لقد ارست محادثاتنا الأسس الصلبة لمرحلة جديدة من العلاقات بين بلدينا الشقيقين توافقنا على تفعيلها وتطويرها في المجالات كافة".

وتابع: "اني اذ اجدد شكري اتمنى ان تنقلوا إلى خادم الحرمين الشريفين جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عميق تقدير اللبنانيين لمواقفه التاريخية تجاه لبنان وشعبه، متطلعاً إلى لقاء قريب مع سموكم لاستكمال البحث في المواضيع التي أثرناها خلال محادثاتنا".

إشارة إلى أن بيانًا مشتركًا عن نتائج المحادثات بين الرئيس عون وولي العهد السعودي سيصدر في وقت لاحق اليوم.