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لبنان

بالصورة: احتراق سيارة رباعية الدفع على أوتوستراد شكا

Lebanon 24
04-03-2025 | 00:45
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احترقت سيارة رباعية الدفع على اوتوستراد شكا - البترون قبل مفرق حامات نتيجة ماس كهربائي ، وفق ما أفادت مندوية "لبنان 24".

 وأتت الاضرار مادية.


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سيارة

اوتوستراد

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