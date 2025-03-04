تأجيل الانتخابات رهن "حالة واحدة"

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قبل ساعات من دعوة الهيئات الناخبة لإجراء الإنتخابات البلدية والإختيارية، أي قبل ستين يوم من الإستحقاق، أكد وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار إصراره على إجراء الإنتخابات في موعدها المحدد وأن الوزارة تعمل على هذا الأساس .مصدر نيابي علّق على الموضوع قائلاً: "يثق الجميع بنية وزارة الداخلية إجراء الإستحقاق في الموعد الدستوري، إلا إذا قام مجلس النواب بإقرار قانون التأجيل التقني، ولكن لا أحد يجرؤ اليوم على الدخول بهذا النفق". المصدر أضاف "أن السبب المنطقي للتأجيل ربما يكون وضعا أمنيا إقليميا يرمي بتداعياته على الداخل اللبناني مما يجعل من فكرة التأجيل واردة، أما إن لم يحصل أي حدث في الشهرين المقبلين، فالإنتخابات في موعدها .