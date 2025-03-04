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لبنان
مسؤول حزبي يتبهور على الناس: نحن مَنْ يقرر
خاص "لبنان 24"
|
Lebanon 24
04-03-2025
|
01:30
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شكا مصدر إداري في أحد معامل الترابة في منطقة شكا في الشمال من أمرٍ مستجد وهو "بهورات ومراجل" أحد المسؤولين الحزبيين الميدانيين في شكا، حيث يقوم منذ فترة بالاتصال بالمسؤولين في هذا المعمل ويتوعدهم قائلا بالحرف الواحد: "نحن مَن يقرر، ونحن مَن يوظف في المعمل ، فزمن الوصاية السورية وأزلامه إنتهى في لبنان ، ونحن كنا المتضررين الأوائل من هذه المعامل دون أي إستفادة لأهلنا ومناصرينا ، أما اليوم وبما أننا الأغلبية الشعبية في هذه المنطقة ، فقد حان وقت التنسيق معنا في ما خص علاقة المعامل بمحيطها في شتى الملفات وإلا سنكون من أشد المعارضين" .
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المصدر:
لبنان 24
لبنان
خاص
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خاص "لبنان 24"
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