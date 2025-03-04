تيار المستقبل يستمر "أبعد من الحشد الشعبي"

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قالت مصادر مطلعة إن تيار "المستقبل" مستمر في تنظيم واقعه الحزبي ولم يتوقف عن النشاط بعد انتهاء حراك 14 شباط، اذ يبدو ان العمل يهدف الى ما هو ابعد من الحشد الشعبي.وتقول المصادر" ان "المستقبل" لديه اهداف كبيرة اهمها استعادة كافة شعبيته التي خسرها في المرحلة الماضية واعادة تثبيت زعامة الرئيس سعد الحريري".وتعتبر المصادر "ان المشاركة في الانتخابات ليست الهدف الوحيد، اذ ان العودة السياسية ستشمل ما هو ابعد من الانتخابات البلدية والنيابية".ويقول العارفون بمضمون النقاشات التي جرت خلال وجود الرئيس الحريري في بيروت اخيرا انه من المرجح ان يولي عمّته السيدة بهية الحريري أمر رئاسة كتلته النيابيّة بعد أن تترشح في بيروت.