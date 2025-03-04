بعد إشكال البداوي.. مُداهمة للجيش في الزاهرية

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نفذت قوة من الجيش مداهمة في منطقة الزاهرية، وذلك في إطار العمليات الأمنية المستمرة لضبط الأوضاع وحفظ الأمن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".وتأتي هذه المداهمة لتوقيف الأشخاص المتورطين في الإشكال الذي وقع يوم أمس في منطقة البداوي والذي أدى إلى مقتل لدكتور طلال ريمة.