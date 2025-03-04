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لبنان

بعد إشكال البداوي.. مُداهمة للجيش في الزاهرية

Lebanon 24
04-03-2025 | 02:29
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نفذت قوة من الجيش مداهمة في منطقة الزاهرية، وذلك في إطار العمليات الأمنية المستمرة لضبط الأوضاع وحفظ الأمن، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24".

وتأتي هذه المداهمة لتوقيف الأشخاص المتورطين في الإشكال الذي وقع يوم أمس في منطقة البداوي والذي أدى إلى مقتل لدكتور طلال ريمة.
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